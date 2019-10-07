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Metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor. Yaşanan olay sonrasında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.
Asayiş 07.10.2019, 15:17
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde sızan metan gazından etkilenen köylüler hastanelere kaldırılıyor. Yaşanan olay sonrasında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.
Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle köyde inceleme yapıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.(İHA)
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