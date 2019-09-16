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Metro istasyonu yanında korku dolu anlar
Bursa’da metro istasyonu yakınında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
Asayiş 16.09.2019, 09:22 16.09.2019, 09:51
Bursa’da metro istasyonu yakınında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Cumalıkızık Metro istasyonu altındaki boş arazide yangın çıktı. Arsadaki ağaçların ve otların alevlere teslim olduğu yangın kısa zamanda yayılırken, olayı fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, emniyet güçleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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