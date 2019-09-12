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Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist yakalandı

Mardin’de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.

Asayiş 12.09.2019, 09:33 12.09.2019, 09:42
Metropollere saldırı için gönderilen 2 terörist yakalandı
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Mardin’de MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen ortak operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü tarafından Türkiye’de eylem yapmak için yetiştirilen ve bölücü terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS bünyesinde faaliyet yürütmek üzere Türkiye’ye gönderilen 2 terörist yakalandı. Metropollerde bombalı eylemlerde bulunmak ve orman yangınları için özel eğitim aldıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı eylemler ile birlikte orman yangınları çıkarmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi. B.K. ve M.E.F. isimli teröristler, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Eylem hazırlığı #terörsit #mardin
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