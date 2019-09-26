Meyve yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
Sakarya’nın Geyve ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan meyve yüklü kamyon devrildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.
Asayiş 26.09.2019, 10:17
Geyve ilçesi Akdoğan Mahallesi’nden Umurbey Mahallesi’ne seyir haline olan M.B. idaresindeki 54 RE 250 plakalı meyve yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü M.B. ve araçta bulunan Türkmenistan uyruklu B.O. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen sürücü M.B. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.(İHA)
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