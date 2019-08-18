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Milas’ta orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı.
Asayiş 18.08.2019, 15:08
Muğla’nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı.
Akgedik Barajı’nın üst bölgelerinde başlayan orman yangını, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgedik Mahallesi’ndeki tarım arazilerine de sıçradı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yanan asırlık zeytinlerini kurtarmak için seferber oldu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.(Bekir Tosun - Mehmet Barlas /İHA)
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