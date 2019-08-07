Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan ve alevlerin ormanın iç kısımlarına doğru büyüdüğü yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Milas’a bağlı Tuzabat Mahallesi Boğa Yokuşu mevkiinde orman yangını çıktı. Giderek büyüyen ve geniş bir alana yayılan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

(İHA)