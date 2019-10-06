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Milli manevi değerlere küfreden şahıs gözaltına alındı
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
Asayiş 06.10.2019, 14:02 06.10.2019, 14:15
Sosyal medyada yayınladığı videoyla milli ve manevi değerlere küfredip “Yiyorsa gelin alın" diyen şahıs, Polis Özel Harekat timleri tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bayrağa ve şehitlere küfürler eden şahıs, bir de “Yiyorsa gelin alın” dedi. Bunun üzerine harekete geçen Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, söz konusu kişinin Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşadığını tespit etti. Şahıs ardından da evinde gözaltına alındı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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