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Milli Savunma Bakanlığından ’Güvenli Bölge’ açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı:"Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD’li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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