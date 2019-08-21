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Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı

Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Asayiş 21.08.2019, 15:25 21.08.2019, 15:39

Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.

Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul hava durumu #hava durumu #istanbul #asayiş #su birikintisi #Caddebostan istanbul #Caddebostan
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