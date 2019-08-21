Son Dakika
Milyon liralık Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı
Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.
Asayiş 21.08.2019, 15:25 21.08.2019, 15:39
Caddebostan’da şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde ilerleyen milyon liralık Ferrari, su birikintisinde mahsur kaldı.
Anadolu Yakasında bugün etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Değeri milyon lirayı aşan lüks Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edildi. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.
(Halit Arslan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2019
|İmsak
|04:26
|Güneş
|05:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:43
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Sivasspor
|1
|3
|3. Malatyaspor
|1
|3
|4. Denizlispor
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
|1
|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
|10. Ankaragücü
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
|14. Kayserispor
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Beşiktaş
|1
|0
|17. Başakşehir
|1
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
|5. Osmanlıspor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0