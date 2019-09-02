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Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Asayiş 02.09.2019, 11:00 02.09.2019, 11:06
Minibüs devrildi: 1’i bebek 9 kişi yaralandı
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Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Irlıganlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gözler Mahallesi’ndeki mevlitte yemek dağıtımı yapan garsonları taşıyan minibüs yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Aralarında 8 aylık bebeğin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#denizli #bebek #asayiş #minibüs
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