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MİT ve TSK’dan Ortak Operasyon

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. İki ayrı operasyonda. diplomata yapılan saldırının planlayıcısı teröristler etkisiz hale getirildi.

Asayiş 25.07.2019, 13:02 25.07.2019, 13:19
MİT ve TSK’dan Ortak Operasyon

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. İki ayrı operasyonda. diplomata yapılan saldırının planlayıcısı teröristler etkisiz hale getirildi.

Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz’da düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin şehit edilmesinin ardından yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelen bölgedeki MİT birimleri, o kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında planlayıcı teröristlerin yerini tespit ederek takibe aldı. Yapılan tespitlerin ardından TSK ile birlikte operasyon için harekete geçildi. İlk operasyon 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi. 6 gün sonra ise Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonda saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Bu operasyonda da teröristler etkisiz hale getirildi. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#erbil #ırak #MİT ve TSKdan Ortak Operasyon #ortak operasyon #asayiş haberleri #türk silahlı kuvvetleri #Milli İstihbarat Teşkilatı
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