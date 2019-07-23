Motosiklet hırsızları kamerada !

Üsküdar’da motosikletli iki hırsız, park halindeki bir motosikleti saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlar kilidini kırdıkları motosikleti iterek olay yerinden kaçarken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Üsküdar’da geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki fitness eğitmeni Gürkan Şahin, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşının evine ziyarete gitti. O sırada motosikletli iki şahıs, Gürkan Şahin’in park halindeki motosikletinin yanına geldiler. Kadın olduğu düşünülen şahıs geldikleri motosikletten inerek harekete geçti. Şahıs kilidini saniyeler içerisinde kırdığı motosikleti iterek hareket ettirdi. Motosikletini arkadaşının evinin önüne park eden Şahin, sokaktan gelen alarm sesiyle neye uğradığını şaşırdı. Pencereye fırlayan ve motosikletinin çalınmakta olduğunu gören Şahin, peşlerinden koşsa da hırsızları yakalayamadı. Çalınan motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 28 bin lira olduğunu kaydeden Şahin, polisten gelecek iyi haberi bekliyor.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olayın yaşandığı sokağa motosikletle iki kişinin geldiği görülüyor. Motosikletin arkasında bulunan ve kadın olduğu değerlendirilen şahıs, geldiği motosikletten inerek park halinde bulunan Gürkan Şahin’e ait motosiklete gidiyor. Direksiyon kilidini saniyeler içinde etkisiz hale getiren ve motosikleti iterek hareket ettiren kadın, diğer motosikletle gelen arkadaşının peşinden ilerleyerek gözden kayboluyor.

Olayın yaşandığı sokağa, arkadaşının evine gittiğini söyleyen motosiklet sahibi Gürkan Şahin, “Bir iki saatliğine arkadaşımın evine gitmiştim. Saat 2 buçuk gibiydi. 4’e 10 kala, 4 gibi de motorum çalındı. Yaklaşık 1 buçuk saat içinde hepsi oldu. Zaten çalan şahıslar 1 dakika içinde çaldı. 2 dakika bile sürmeden aldılar. İlk duyduğumda motor sesini fark ettim ve cama çıktım. Motorlu bir çocuğun geçtiğini gördüm, ‘Herhalde mahalleden biri’ diye düşündüm. İçeri oturdum, o motorun sesini tekrar duydum. Büyük bir motoru vardı, 600’lük ya da binlik olması lazım. Biraz ses yapıyordu. Cama bir daha çıktığımda, gördüğüm kişinin arkasında bir kız ya da erkek bilmiyorum ama saçları uzundu. Sarı saçlı bir çocuktu ya da kızdı. Arkasından indi. Ben cama çıktım bağırdım ama bir 20 saniye içinde motorun direksiyonunu kırdı, alarm çala çala yokuştan aşağı indi. Ben de peşlerinden koştum, çıktım ama yakalayamadım. Dışarı çıktığımda bayağı gitmişlerdi, yolda görmedim onları. Bir anda kayboldular. Motorun piyasa değeri 28 bin lira falan. Şikayetçi oldum. Aynı gün zaten bekçi arkadaşlar vardı, sağ olsunlar yardımcı oldular. İlk önce onlarla aradım, sonra karakola gittim, ifade verdim ve şikayette bulundum. Kamera kayıtlarında görüntüleri var ama kask taktıkları için yüzleri belli olmuyor. Mobeselere bakacaklarını söylediler. Güzergahlarına baktığımızda, büyük bir ihtimal sol tarafı kullanıp E-5’ten gitti. Bir arabanın arkasına yüklediklerini düşünüyorum, çünkü ağır bir motor. Yanlarında bir tane daha motor var. Büyük bir ihtimal bir kamyonetin arkasına yükleyip götürdüler. Polis mobeselere bakılacağını söyledi, haber bekliyorum” diye konuştu.

Benzer olayları arkadaşlarının da yaşadığını kaydeden Gökhan Şahin, “Benim mahallede de motorlar çalındı. Kilit takmadıkları için çalındı ama kilit takan arkadaşların da kilidini kırıyorlar. Çok pahalı kilitler oluyor, onları kıramadıkları söyleniyor ama hırsız bu, kafasına koymuştur. Adam öyle bir kafasına koymuş ki, kamyonetle gelip motoru tutup kaldırıyor, yine alıyor onu” dedi.

(Caner Evyapan - Zeki İpek /İHA)