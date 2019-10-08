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Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 08.10.2019, 22:19
Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 6 Ekim’de Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimarsinan Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Talip S. yol kenarında park halinde olan 41 ACU 508 plakalı hafif ticari aracına bindi. Hafif ticari aracı ile park yerinden çıkmak için manevra yapan Talip S., İsmail K. (18) yönetimindeki 41 ACU 508 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen İsmail K.’nin ayağı zincir kısmına sıkışarak koptu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail K. hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunan Talip S. ile çocukları ise motosiklet sürücüsünü görünce sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, park halindeki aracın dönmek için manevra yaptığı görülüyor. Bu sırada araç yanından geçen motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürükleniyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yaralı sürücünün yardımına koşuyor.

(İHA)
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