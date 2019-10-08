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Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş 08.10.2019, 22:19
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, park halindeki aracın dönmek için manevra yaptığı görülüyor. Bu sırada araç yanından geçen motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürükleniyor. Kazayı gören vatandaşlar ise hemen yaralı sürücünün yardımına koşuyor.(İHA)
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