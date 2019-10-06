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Motosikletiyle kediyi ezmemek için kaza yaptı: 2 yaralı
Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir motosikletli, önüne çıkan kediyi ezmemek için ani fren yapınca yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.
Asayiş 06.10.2019, 09:14
Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki bir motosikletli, önüne çıkan kediyi ezmemek için ani fren yapınca yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.
Yaralıların ilk müdahalesini yoldan geçen bir sağlık çalışanı vatandaş yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Umur D. ve Ömürhan K., Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.(Serdar Ünal/İHA)
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