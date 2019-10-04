Son Dakika
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü
HSK'den “savcıya rüşvet teklifi“ iddialarına ilişkin açıklama
Yavuz sondaj gemisi "Fatih"i selamladı
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası: Busenaz 2. turda
Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Asayiş 04.10.2019, 19:39
Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
banner63

Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ekrem Kurt Bulvarı üzerinde ilerleyen motosikletliyle bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ağız dalaşıyla devam eden tartışma sonrasında motosiklette bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Motosiklette bulunan diğer kişi yanında bulunan silahı çıkartarak otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Neye uğradığını şaşıran otomobil sürücüsü ani fren yaparken, bacağından yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kaçarak kayıplara karışırken, trafikteki diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

(Davut Has/İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@