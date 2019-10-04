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Motosikletli iki kişi otomobile kurşun yağdırdı: 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.
Asayiş 04.10.2019, 19:39
Zeytinburnu’nda iki motosikletli yolda tartıştığı bir otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosikletteki 2 kişi kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine gelen polis ekipler cadde üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.(Davut Has/İHA)
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