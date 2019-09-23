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MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Asayiş 23.09.2019, 14:49 23.09.2019, 14:54
MSB: "İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.”

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#hava sahası #suriye #Doğal Kararlılık Harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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