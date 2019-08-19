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MSB: “Teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur”
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesine teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildiğini, teröristlere ait tespit edilen hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Asayiş 19.08.2019, 09:58 19.08.2019, 10:19
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesine teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine karşılık verildiğini, teröristlere ait tespit edilen hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yere verildi,”Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.”
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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