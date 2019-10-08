MSB: “TSK, sahada DEAŞ ile göğüs göğse mücadele eden tek NATO ülkesi ordusudur”
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur” denildi.
Asayiş 08.10.2019, 18:38
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sahada DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğse mücadele eden tek Koalisyon ve NATO ülkesi ordusudur. DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye; hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik darbe vuruldu” ifadelerine yer verildi.(İHA)
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