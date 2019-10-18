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MSB: ''Van Çaldıran sınır bölgesinden acı haber''
MSB:"17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır."
Asayiş 18.10.2019, 11:08 18.10.2019, 11:18
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|14
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|13
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|7
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|7
|12
|7. Bursaspor
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|12
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|7
|10
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|7
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|10
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|7
|6
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|-2
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|O
|P
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|8
|24
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|8
|16
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|8
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|4. Leicester City
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|8
|14
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|8
|14
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|8
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|9
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|8
|9
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|8
|9
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|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
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|8
|13
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|12
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|11
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|11
|12. Getafe
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|10
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|8
|10
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|8
|9
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|8
|9
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|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
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|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2