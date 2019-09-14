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Muğla'da dolandırıcılık operasyonu
- İcradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Asayiş 14.09.2019, 11:44 14.09.2019, 12:02
MUĞLA (AA) - Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu belirterek, icradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fethiye merkezli İzmir, Antalya, İstanbul ve Çanakkale'de 45 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen D.E, M.Ü.T, D.A, H.M, K.Ö. ile K.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E, M.Ü.T, D.A. ve H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.Ö. ile K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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