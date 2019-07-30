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Muğla merkezli 5 ilde fuhuş çetesine operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce Bodrum merkezli 5 ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 36 şüphelinin ikametlerine yönelik arama ve gözaltı işlemleri eş zamanlı olarak başlatıldı.

Asayiş 30.07.2019, 09:50 30.07.2019, 10:22
Muğla merkezli 5 ilde fuhuş çetesine operasyon

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce Bodrum merkezli 5 ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 36 şüphelinin ikametlerine yönelik arama ve gözaltı işlemleri eş zamanlı olarak başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, turizm sezonunu fırsat bilip, yurtdışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuş batağına sürükleyen bir organizasyonun belirlenmesiyle birlikte çalışma başlatıldı.

Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ve delillendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eş zanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde örgüt içerisinde bulunan 38 şüphelinin kimlikleri belirlendi. İlgili Savcı talimatıyla 38 şüpheliden 36’sı hakkında arama ve gözaltı talimatı kararı çıkarıldı.

Operasyon, Bodrum merkezli olmak üzere Bursa, İstanbul, Mardin v e İzmir illerinde 36 şüphelinin ikametlerine yönelik arama ve gözaltı işlemleri eş zamanlı olarak başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından 2 Ağustos’ta adli makamlara sevk edilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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