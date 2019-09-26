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Muğla’da 62 göçmen ve bir organizatör yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından karada ve denizde toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 26.09.2019, 22:44
Muğla’da 62 göçmen ve bir organizatör yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçelerinde Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından karada ve denizde toplam 62 düzensiz göçmen yakalandı.

En Sahil Güvenlik Mobil Radar timi tarafından Gavur Deresi mevkisinde karada kaçış hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 Filistin ve 15 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Aynı noktada Datça İlçe Jandarma ekipleri tarafından 26 düzensiz göçmen daha yakalanırken Datça’da toplam 44 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.

Sahil Güvenlik ekiplerinin Bodrum Bitez açıklarında gerçekleştirdiği devriye görevi esnasında Bitez İnceburun açıklarında seyir halinde olar fiber tekne durduruldu. Tekne içinde 18 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan kaçmaya yardım ettiği ileri sürülen Emrah Yaman isimli Türk vatandaşı da yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanına teslim edilirken, organizatör olduğu değerlendirilen Emrah yaman yasal işlemlerin yapılması için yetkililere teslim edildi.

(İHA)
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