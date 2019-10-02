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Muğla’da 80 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş 02.10.2019, 15:38 02.10.2019, 16:26
Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollardan terke teme hazırlığında olan 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Bodrum’da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası’ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.
(Bekir Tosun - Tuba Ayhan/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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