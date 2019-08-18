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Muğla’da ikinci büyük orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazilerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Bodrum Mumcular’da ikinci bir yangın çıktı.

Asayiş 18.08.2019, 16:36
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
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Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazilerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Bodrum Mumcular’da ikinci bir yangın çıktı.

Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Geniş bir alanda devam eden yangına 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve 160 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Milas’taki yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ederken, Bodrum Mumcular’da da yangın çıktığı bilgisi geldi. Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Milas’taki ekiplerden kaydırma yapıldı. Geçtiğimiz hafta da büyük bir yangının yaşandığı Mumcular’daki yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

(Mehmet Barlas /İHA)
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