Son Dakika
Muğla’da ikinci büyük orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesinde tarım arazilerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Bodrum Mumcular’da ikinci bir yangın çıktı.
Asayiş 18.08.2019, 16:36
Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Geniş bir alanda devam eden yangına 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve 160 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Milas’taki yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ederken, Bodrum Mumcular’da da yangın çıktığı bilgisi geldi. Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Milas’taki ekiplerden kaydırma yapıldı. Geçtiğimiz hafta da büyük bir yangının yaşandığı Mumcular’daki yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.(Mehmet Barlas /İHA)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ağustos 2019
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|1
|3
|2. Denizlispor
|1
|3
|3. Alanyaspor
|1
|3
|4. Çaykur Rizespor
|1
|3
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Antalyaspor
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Göztepe
|0
|0
|10. Başakşehir
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Konyaspor
|0
|0
|13. Trabzonspor
|0
|0
|14. Malatyaspor
|0
|0
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Galatasaray
|1
|0
|18. Beşiktaş
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|1
|3
|3. Menemen Belediyespor
|1
|3
|4. Osmanlıspor
|1
|3
|5. Adanaspor
|0
|0
|6. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|7. Altay
|0
|0
|8. Altınordu
|0
|0
|9. Erzurum BB
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Keçiörengücü
|0
|0
|12. Ümraniye
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Boluspor
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|0
|-6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. Brighton
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. Bournemouth
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. M. United
|1
|3
|9. Burnley
|2
|3
|10. Norwich City
|2
|3
|11. Sheffield United
|1
|1
|12. Crystal Palace
|1
|1
|13. Leicester City
|1
|1
|14. Wolverhampton
|1
|1
|15. West Ham
|2
|1
|16. Aston Villa
|2
|0
|17. Newcastle
|2
|0
|18. Southampton
|2
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Mallorca
|1
|3
|3. Athletic Bilbao
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Granada
|1
|1
|6. Villarreal
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Valencia
|1
|1
|9. Atlético Madrid
|0
|0
|10. Deportivo Alaves
|0
|0
|11. Espanyol
|0
|0
|12. Getafe
|0
|0
|13. Levante
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Eibar
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Celta de Vigo
|1
|0