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Muğla’da orman yangını
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Kanyaş mevkisinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Asayiş 08.08.2019, 19:37
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Kanyaş mevkisinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangında yerleşim birimi tehdidi bulunmazken, karadan müdahalenin zor olduğu bir bölge olduğu ve hava ekiplerinin sürekli olarak yanan çamlık alana sorti yaptığı açıklandı.(Bekir Tosun/İHA)
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