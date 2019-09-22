Son Dakika
Mülteci minibüsü kaza yaptı, organizatörler 48 bin dolarla kaçtı
Muğla’da 18 kişilik minibüste 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mültecilerin yanı sıra iki Türk organizatör 48 bin dolarla ormanlık alana kaçtı.
Asayiş 22.09.2019, 13:31 22.09.2019, 20:38
Muğla’da 18 kişilik minibüste 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mültecilerin yanı sıra iki Türk organizatör 48 bin dolarla ormanlık alana kaçtı.
48 Afgan mülteciyi taşıyan minibüsün kazayı bilerek yaptığı iddia edilirken, minibüsü takip eden başka bir aracın daha bulunduğu ve iki Türk organizatörün kaza sonrası minibüsü takip eden araca binerek kaçtıkları ileri sürüldü. 18 kişilik minibüse 48 kişinin bindiği olayda saatlerdir aç oldukları öğrenilen Afgan mültecilere jandarma tarafından ekmek arası köfte ve su ikram edildi. İki Türk organizatörün 48 bin dolar ücret aldığı, mültecilere saatlerdir ne yiyecek ne de su vermediği öğrenildi.
(İHA)
11°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:29
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Granada
|5
|10
|3. Sevilla
|4
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Villarreal
|5
|8
|7. Real Madrid
|4
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
Yeni Sayımız