Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Murat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 10.08.2019, 09:22
Murat Nehri’ne giren 5. çocuk da hayatını kaybetti

Muş’un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi devam eden çocuk hayatını kaybetti.

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Beşçatak köyündeki Kur’an kursu imamı tarafından pikniğe götürülen ve serinlemek için girdikleri Murat Nehri’nde boğulan Muhammet Demir (12), İlhami Demirbilek (11), Rohat Burukanlı (12) ve Tamer Güven (10) hayatını kaybederken, sudan yaralı olarak çıkarılan Boran Yıldırım’ın (12) ise Muş Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyordu. Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen dün hayatını kaybetti.

(İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 10 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Liverpool 1 3
2. Bournemouth 0 0
3. Arsenal 0 0
4. Aston Villa 0 0
5. Brighton 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Sheffield United 0 0
15. Southampton 0 0
16. Tottenham 0 0
17. Watford 0 0
18. West Ham 0 0
19. Wolverhampton 0 0
20. Norwich City 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@