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Mustafakemalpaşa’da çıkan yangında ev küle döndü
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında köy evi küle döndü.
Asayiş 23.09.2019, 19:15
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında köy evi küle döndü.
Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Dallıca’ya gelerek evi küle dönen aileye yardım eli uzattı. Kanar, “Evinde çıkan yangından sağ kurtulan ve 90 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Ayşe Tetik hanımefendiye ve annesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Allah’ın izniyle Tetik ailesinin yaralarını belediyemiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte saracağız. Maddi ve manevi yardımlarımızla sürecin takipçisi olacağız. Tetik ailesine ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.(İHA)
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