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Mustafakemalpaşa’da çıkan yangında ev küle döndü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında köy evi küle döndü.

Asayiş 23.09.2019, 19:15
Mustafakemalpaşa’da çıkan yangında ev küle döndü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında köy evi küle döndü.

Dallıca kırsal mahallesinde yangın çıktı. Eşi 27 gün önce vefat eden Ayşe Tetik’e (65) ait evin çatısında başlayan yangın kısa sürede her yeri sardı. Tavan arasından patlama sesi duyarak dışarı çıkan Ayşe Tetik, çatıdan dumanların yükseldiğini gördü. Bu arada kendisi ile birlikte yaşayan 90 yaşındaki annesini de içeriden çıkartan kadının imdadına komşuları yetişti. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından yangın söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Dallıca’ya gelerek evi küle dönen aileye yardım eli uzattı. Kanar, “Evinde çıkan yangından sağ kurtulan ve 90 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Ayşe Tetik hanımefendiye ve annesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Allah’ın izniyle Tetik ailesinin yaralarını belediyemiz ve mahalle sakinlerimizle birlikte saracağız. Maddi ve manevi yardımlarımızla sürecin takipçisi olacağız. Tetik ailesine ve mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

(İHA)
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