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Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada
Üsküdar’da bir marketten hırsızlık yapan zanlı, polisin gelmesiyle koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda polis tarafından yakalanan şahsın cinsel saldırı, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Nefes kesen kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 22.08.2019, 09:52
Üsküdar’da bir marketten hırsızlık yapan zanlı, polisin gelmesiyle koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda polis tarafından yakalanan şahsın cinsel saldırı, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının olduğu öğrenildi. Nefes kesen kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ile hırsızın nefes kesen kovalamacası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polisler kaçan hırsızı kovalıyor, ardından şahsı yakalayıp geri getiriyor.(İHA)
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