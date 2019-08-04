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Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Muş-Malazgirt ilçesinde serinlenmek için nehre girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Asayiş 03.08.2019, 22:26
Muş-Malazgirt ilçesinde serinlenmek için nehre girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olayda, İbrahim Demnilek, Rohat Burukanlı ile Muhammed Demir hayatını kaybederken, Boran Yıldırım ise Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına almıştı.(Veysel Eşin /İHA)
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