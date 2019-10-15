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Nevşehir'de otopark kavgası

Komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Asayiş 15.10.2019, 00:31 15.10.2019, 09:24
Nevşehir'de otopark kavgası

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Zambak Sokağı'nda Arif Ş. ve komşusu İsa C. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Ş, pompalı tüfekle İsa C'ye ateş etti.

Ağır yaralanan İsa C, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Arif Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kavga #otopark #nevşehir
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