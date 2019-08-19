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Nevşehir’de feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Asayiş 19.08.2019, 17:30 19.08.2019, 17:53
Nevşehir’de feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir’de bugün tırın minibüse çarpması sonrasında 7 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında Nazlı Parmak, Yavuz Parmak, Musa Altınok, Emmeni Hamid, Fatma Cuma, Visal Süleyman, Dede Çaldırt hayatlarını kaybederken kazada yaralanan Arif Arısüt, Melek Süleyman, Nasır İlyasi, Abdulkerim Cuma, Fatma Ala Abdullah, Emre Deliktaş, Mehmet Karataş, Mustafa Kızılırmak, Meryel El Huzeym, Emel El Huzeym ve Nuh El Mehsimi’nin tedavileri ise Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde devam ettiği öğrenildi. Tır şoförü Ferhat Karaman’ın gözaltına alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #acıgöl #kimlik #trafik kazası #kaza #nevşehir
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