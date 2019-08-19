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Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Asayiş 19.08.2019, 15:00 19.08.2019, 16:50
Nevşehir’deki kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin ise yaralandığı feci kazada Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir yaralının daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 7’ye yükseldi. Kazada yaralanan Arif A., Melek S., Mustafa K. ve yabancı uyruklu 3 kişinin tedavilerinin ise devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Acıgöl ilçesi #trafik kazası #kaza #nevşehir
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