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Niğde’de 28 kaçak göçmen yakalandı
Niğde’de bir dinlenme tesisinin bahçesinde Afgan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 28.08.2019, 22:01
Alınan bilgiye göre, Niğde-Adana yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinin bahçesinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu ihbarı üzerine Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen Afgan uyruklu 27 erkek 28 kaçak göçmen yakalandı. Ulukışla İlçe Polis Merkezi’ne götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.(İHA)
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