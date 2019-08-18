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Nişan bozma kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı
Gaziantep’te komşu olan iki aile arasında nişan bozma nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar konuşurken 4 kişi silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.
Asayiş 18.08.2019, 15:03
Gaziantep’te komşu olan iki aile arasında nişan bozma nedeniyle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar konuşurken 4 kişi silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı.
Yaşanan kavgada taraflar birbirlerinin araçlarına da zarar verirken bir aracın camları kaldırım taşları ile kırıldı. Olayın yaşandığı yerde ise Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayla geniş ilgili çaplı inceleme başlattı.(Mehmet Bulut /İHA)
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