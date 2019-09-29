Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
Gaziantep’ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Asayiş 29.09.2019, 16:44
Gaziantep’ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapandı.
Öte yandan, midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.(Mehmet Bulut/İHA)
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