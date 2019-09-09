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Nişandan dönen ailenin feci sonu
Erzurum’da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 25 yaşındaki gencin ve yakınlarının yaptıkları nişan sonrası evlerine döndükleri öğrenildi.
Asayiş 09.09.2019, 11:48 09.09.2019, 11:58
Erzurum’da menfez duvarına çarparak şarampole yuvarlanan araçtaki 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen 25 yaşındaki gencin ve yakınlarının yaptıkları nişan sonrası evlerine döndükleri öğrenildi.
25 yaşındaki Umut Y.’nin Gaziantep’teki nişanından dönen yakınlarının Artvin’in Yusufeli ilçesine döndükleri öğrenildi.
(İHA)
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