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Nizip cezaevi kapatıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Nizip A/3 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu kapatılarak, cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu Gaziantep Cezaevinde sevk edildi.

Asayiş 08.08.2019, 15:05 08.08.2019, 16:39
Nizip cezaevi kapatıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde faaliyet gösteren Nizip A/3 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu kapatılarak, cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu Gaziantep Cezaevinde sevk edildi.

Kıbrıs Mahallesi’nde 1968 yılında faaliyet göstermeye başlayan A/3 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Adalet Bakanlığı’nın kararıyla kapatıldı. Şehrin içerisinde kalması ve kapasite yetersizliği nedeniyle kapanma kararı alınan cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu, geniş güvenlik önlemleri arasında Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumu’na nakledildi.

Karkamış yoluna inşa edilen T tipi ve uluslararası standarda uygun olduğu belirtilen yeni cezaevinin yapımının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Bin 250 hükümlü ve tutuklunun kalması için yapılan cezaevinin inşasının tamamlanması üzerine Gaziantep’e sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin buraya nakledileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #Nizip cezaevi kapatıldı #gaziantep #cezaevi #nizip
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