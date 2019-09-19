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Nükleer Araştırma Merkezi’ndeki ağaçlık alanda yangın
Küçükçekmece’de Nükleer Araştırma Merkezi’nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
Asayiş 19.09.2019, 15:19 19.09.2019, 15:28
Küçükçekmece’de Nükleer Araştırma Merkezi’nin içerisinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bölge yakınında bulunan tren yolunu da tehdit ediyor.
(İHA)
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