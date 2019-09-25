Nupelda ve Ayaz’ı terör örgütü PKK katletmiş
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinlik kazandı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde, iki kardeşin ölümüne neden olan bombanın, el yapımı patlayıcı olduğu ve yapılan kriminal inceleme sonucuna göre terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinlik kazandı.
Alınan bilgiye göre, olayın ardından patlamanın meydana geldiği alan ile çocukların kıyafetlerinden alınan numuneler incelenmek üzere önce Van ardından Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda RDX ve TNT plastik patlayıcı kalıntılarına rastlanırken, olay yerindeki kalıntılar ile çocukların kıyafetleri üzerinde yapılan incelemede de amonyum nitrata rastlandı. İncelemede ayrıca el yapımı patlayıcı düzeneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmayan 40 mm’lik bomba atar mühimmatı kullanıldığı da tespit edildi. Yapılan tespitler sayesinde iki kardeşi öldüren patlayıcının terör örgütü PKK’ya ait olduğu kesinleşmiş oldu.(Ercan Topaç/İHA)
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