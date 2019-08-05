Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ’a uğurlandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a uğurlandı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı’nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ’a uğurlandı.
Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit Kıratlı’nın naaşı silah arkadaşlarının omuzunda tekbirlerle askeri helikoptere konularak Elazığ’a uğurlandı. Törene, Vali Mustafa Yaman’ın yanı sıra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
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