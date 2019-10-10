Nusaybin’e havan topu düştü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, boş araziye havan topu düştü.

Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.

(Beril Solmuşgül - Murat Başal/İHA)