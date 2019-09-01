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O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi. Karaya oturtulan gemi için batan güneşe rağmen kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 01.09.2019, 21:58
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir Türk gemisi su almaya başladı. Su alan gemiyi kurtarmak için römorkör sevk edildi. Karaya oturtulan gemi için batan güneşe rağmen kurtarma çalışmaları sürüyor.
Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.(Utku Yaşar Cüce - İpek Güney - Cenk İşver/İHA)
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