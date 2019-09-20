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O isim etkisiz hale getirldi

MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla, PKK’nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

Asayiş 20.09.2019, 14:23 20.09.2019, 14:28
O isim etkisiz hale getirldi
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MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla, PKK’nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #tsk #MİT
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