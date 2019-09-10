Son Dakika
O taksici serbest kaldı
İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Asayiş 10.09.2019, 21:00
İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan F.Ş., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.’nin ifadesinde suçlamaları reddederek, L.A.A.A.L.’den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zanlı Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(Murat Kanber/İHA)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0
Yeni Sayımız