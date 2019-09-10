Son Dakika
Moldova-Türkiye Maçı Kadrosu ve Hakemleri Belli Oldu
Büşra Işıldar Avrupa şampiyonu
İstifası duyurulan Bolton’dan ilk açıklama
KARDEMİR’de hedef 3,5 milyon ton üretim
İstinat duvarı çöktü, otomobil altında kaldı
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı
Avrupa borsaları İtalya dışında yükselişle kapandı
John Bolton istifa etti
Şahsi evraklarını yakarken 15 dönüm ormanı kül ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

O taksici serbest kaldı

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 10.09.2019, 21:00
O taksici serbest kaldı
banner63

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak’tan Türkiye’ye gelen Irak vatandaşı L.A.A.A.L., İstanbul Havalimanı’ndan Sakarya’ya kendisini götürmesi için F.Ş. (35) isimli taksi şoförü ile anlaştı. L.A.A.A.L., bin 400 TL karşılığında kendisini Sakarya’ya götürmeyi kabul eden F.Ş.’nin taksisine bindi. F.Ş. isimli taksici, L.A.A.A.L. ile yolda bir süre ilerledikten sonra araca arkadaşı S.K.’yı (35) da aldı. TEM otoyolu Gebze geçişinde taksiyi durdurarak araçtan inen F.Ş. ve S.K., bıçaklarla Iraklı turisti tehdit ederek 7 bin 500 Irak dinarı, bin 500 dolar ve 570 TL’sini gasp ettiler. Şahıslar gece vakti gasp ettikleri şahsı araçtan indirip yol ortasında bırakarak araçla uzaklaştılar. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen Iraklı turist, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yoldaki kameraları inceleme altına alan ekipler, L.A.A.A.L.’yi gasp eden şahısların kaçtıkları taksinin plakasını tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, L.A.A.A.L.’yi soyan şahısların F.Ş. ve S.K. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından dün İstanbul Fatih’de düzenlenen operasyonla taksi şoförü F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K.’nin ise tutuklu olduğu İstanbul’daki açık cezaevinden 28 Ağustos tarihinde izin alarak çıktığı, olaydan bir gün sonra ise tekrar teslim olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.Ş., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.’nin ifadesinde suçlamaları reddederek, L.A.A.A.L.’den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zanlı Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Murat Kanber/İHA)
Yorumlar (0)
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@