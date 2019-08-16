Son Dakika
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama

Oğlu tarafından öldürülen kişinin cesedi bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 44 gündür kayıp olan Hacı C.’nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Asayiş 16.08.2019, 22:09 16.08.2019, 22:11
Oğlu tarafından öldürülen kişinin cesedi bulundu

Oğlu tarafından öldürülen kişinin cesedi bulundu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 44 gündür kayıp olan Hacı C.’nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz 2019 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda Çumra ilçesi Apasaraycık Mahallesi’nde bulunan Apasaraycık baraj göleti içerisinde bir araç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesinde görevli dalgıç ekipleri bölgeye giderek su altında bulunan aracı çıkarttı. 42 FFH 90 plakalı aracın Mersin’in Silifke ilçesi nüfusuna kayıtlı Hacı C.’ye ait olduğu tespit edildi. Hacı C.’nin de suda olabileceği ihtimali üzerine AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmadı. Araç içerisinde yapılan aramada ise Hacı C.’ye ait cep telefonu bulundu.

KAYIP KİŞİYİ OĞLU ÖLDÜRMÜŞ

Jandarma ekipleri, Hacı C.’nin hayvancılık işleriyle uğraştığını ve yaklaşık 6 yıldır Boyalı Mahallesi’nde yaşadığını belirledi. Hacı C.’nin ailesi kendileriyle görüşme yapan ekiplere, Hacı C.’nin Antalya’ya gitmiş olabileceği yönünde bilgi verdi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Hacı C.’nin oğlu Yusuf C.’yi (19) gözaltına aldı. Yusuf C., sorgusunda babasını av tüfeği ile öldürdükten sonra Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı yaylasına gömdüğünü itiraf etti.

Şüpheli Yusuf C.’nin ifadesinin ardından Hacı C.’nin cesedi oğlunun gösterdiği yerde bulundu. Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin kaldığı evde yapılan aramada cinayette kullanılan av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

#cesedi bulundu #Oğlu tarafından öldürülen #konya
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@