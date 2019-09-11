Oğlu yemeği beğenmeyince kendini balkondan aşağı attı

Adana’da yaşlı bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu yaptığı yemeği beğenmeyince kendini 2. kattaki balkondan aşağı attı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mesut Mertcan Bulvarındaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre oğlu Barış T. (41) ile birlikte yaşaşan Atike T. (70) ona öğlen yemeği hazırlamaya başladı. Ancak uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Barış T. annesinin yaptığı menemeni beğenmedi. Bu nedenle anne oğul tartışmaya başladı. Barış T. yemeği beğenmediği için evdeki masayı devirip sandalyeleri fırlattı.

Tartışmanın büyümesi üzerine anne ikinci kattaki evinin balkonuna çıkarak kendini aşağı bıraktı. Toprak zemine düşen kadın yaralandı. Bu durumu gören komşuları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına kalçası kırılan kadına ilk müdahaleyi yapıp hemen hastaneye götürdü. Polis ise Barış T.’yi gözaltına aldı. Atike T. ve oğlu Barış T.’nin sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)