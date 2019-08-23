Oğlunun HDP’liler tarafından kaçırıldığını iddia eden annenin haklı eylemi
Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlattı. Acılı anne Akar, oğlunun teslim edilmediği sürece binanın girişinde oturacağını belirterek "HDP’liler fare kovalayan kediler gibi insanların kapısının önünde bekliyor. Gençleri boş buldukları anda kapıp götürüyorlar. Kimse bunlara inanmasın oğlumu istiyorum" dedi.
Diyarbakır’da oğlunun HDP’liller tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl Başkanlığı binasının girişinde oturma eylemi başlattı. Acılı anne Akar, oğlunun teslim edilmediği sürece binanın girişinde oturacağını belirterek "HDP’liler fare kovalayan kediler gibi insanların kapısının önünde bekliyor. Gençleri boş buldukları anda kapıp götürüyorlar. Kimse bunlara inanmasın oğlumu istiyorum" dedi.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar (22), dün çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınarak, yerine kayyum atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu gördü. Akar’ın en son HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit eden anne Hacire Akar, HDP’liler hakkında suç duyurusunda bulunarak Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki HDP İl Binası’na geldi. Burada HDP’li yöneticilerle görüşen acılı anne Akar, oğlunun en son buraya geldiğini ve hemen getirilmesini istedi. Oğlunu parti binasında görmediklerini belirten HDP’li yöneticilerin açıklamaları üzerine binanın ana giriş kapısı önünde oturma eylemi başlattı.
Gençlere de çağrıda bulunan anne Akar, "HDP olmuş kedi, gençler olmuş fare, gençler nasıl evden çıkar çıkmaz kedi gibi gençleri kapıyorlar, daha artık nereye gönderirlerse. Diyarbakırlı gençlere çağrım kandırmasınlar. HDP ve BDP onları kandırıyor. Kendilerine para alıyorlar. Her genç başına 100 bin lira alıp sonrada ceplerini dolduruyor. Neden insan haklarından kimse gelmiyor. Ben onları buraya davet ediyorum. Gelsinler neden ortada yoklar" diye konuştu.
Hacire Akar’ın, diğer oğlu Fırat Akar’ın 2004 yılında terör örgütü PKK’ya katıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü bu bilginin de aileye HDP’liler tarafından verildiği bildirildi.
(Sedat Irmak/İHA)
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