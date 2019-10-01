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Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

Erzurum’un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.10.2019, 10:02 01.10.2019, 10:09
Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada

Erzurum’un Oltu ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Oltu çevre yolu kavşağında meydana geldi. Şenkaya istikametinden gelen Abdulkadir Ç. yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon, Erzurum istikametinden gelen İlhami A. yönetimindeki 25 D 9600 plakalı öğrenci servis aracı ile çarpıştı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen kamyon, refüjdeki çelik telleri, ağaçları ve elektrik direğini devirerek durabildi.

Kazada öğrenci servisi sürücüsü İlhami A. (39) ve minibüsün içerisinde bulunan Perihan Gözütok (40 ile )Neriman Gözütok (19) ağır yaralandı. Yararlılar 112 acil ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İlhami A. Erzurum’a sevk edilirken diğer yaralılar ilçe hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada, büyükbaş hayvan yüklü kamyonun mazot deposu delinince depodaki mazot asfalta yayıldı. Oltu Belediyesi temizlik işçileri asfaltı temizleyerek kırılan parçaları kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Sefa Tetik - Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#trafik kazası #kaza #Öğrenci servisi #asayiş #oltu #Erzurum
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