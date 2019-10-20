Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışınca yakayı ele verdiler
İstanbul’da plakasız öğrenci servisiyle iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 20.10.2019, 14:07
İstanbul’da plakasız öğrenci servisiyle iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine geliyor. Ardından içlerinden biri kameranın açısını değiştirmeye çalışıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına alıyor.(İHA)
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