Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışınca yakayı ele verdiler

İstanbul’da plakasız öğrenci servisiyle iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli’de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası iş yerinde kıstırılan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine geliyor. Ardından içlerinden biri kameranın açısını değiştirmeye çalışıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına alıyor.

(İHA)